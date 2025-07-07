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مروحيات الجيش العربي السوري تتابع عمليات إخماد الحرائق في وداي بركة بمنطقة قسطل معاف بريف اللاذقية الشمالي

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فرق الإطفاء والإنقاذ التركية تشارك بعمليات إخماد الحرائق في ريف اللاذقية إلى جانب فرق الدفاع المدني السوري

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