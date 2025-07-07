“سوريا تتنفس الحرية” مهرجان ثقافي في مدينة إسطنبول التركية بمشاركة عشرات الفنانين السوريين

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سوريا والعالم
سوريا تشارك في الاجتماع الاستثنائي لمديري عموم الجمارك في الدول العربية
2025-07-07
الرئيس الشرع يبدأ جولته الخليجية الثانية لتوطيد الاقتصاد والاستثمار
2025-07-07
مباحثات لتطوير التبادل الثقافي والمنح الدراسية بين سوريا واليمن
2025-07-07
السورية للطيران تطلق أولى رحلاتها من مطار حلب إلى مطار دبي
2025-07-07
ورشة عمل سورية إماراتية تبحث تطوير نظام إجازات السوق
2025-07-07
اتحاد البورصات التركية: سندعم إعمار سوريا وتنشيط قطاعها الخاص
2025-07-07
مسؤولة أممية: فرقنا باللاذقية لتقييم الاحتياجات إثر الحرائق ومستعدون للدعم
2025-07-07
محليات
وزيرة الشؤون الاجتماعية: تقديم كل أشكال الدعم للمتضررين من حرائق اللاذقية
2025-07-07
نقابة المهندسين تشكل لجنة لإعداد كود نمذجة معلومات البناء “BIM” السوري
2025-07-07
قوى الأمن الداخلي بدرعا تداهم مستودعاً يحتوي على مواد مسروقة وذخيرة بمنطقة اللجاة
2025-07-07
وزير العدل لوفد من تجار دمشق: لا قرارات نهائية بشأن التمديد الحكمي للإيجار
2025-07-07
حماة.. وزير الأوقاف يلتقي خطباء وأئمة المساجد ويؤكد أهمية دورهم في بناء الإنسان
2025-07-07
أعمال الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق منذ بداية العام الجاري
2025-07-07
اللاذقية.. القبض على العقيد المجرم عمار محمد عمار
2025-07-07
رياضة
المكسيك تتوج بلقب الكأس الذهبية على حساب الولايات المتحدة الأمريكية
2025-07-07
فوز أهلي حلب والكرامة على الوحدة وحطين في البلاي أوف بالدوري الممتاز
2025-07-06
موسيالا يتعرض لإصابة خطيرة في كأس العالم للأندية
2025-07-05
باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية
2025-07-05
منافسات قوية في بطولة النصر السابعة لفروسية قفز الحواجز
2025-07-05
نيوم السعودي يتعاقد مع المدرب الفرنسي غالتييه
2025-07-05
الكرامة يختبر لاعبيه بكرة القدم لجميع الفئات
2025-07-05
اقتصاد
اتحاد البورصات التركية: سندعم إعمار سوريا وتنشيط قطاعها الخاص
2025-07-07
البنك الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي في سوريا بنسبة 1% في 2025
2025-07-07
أسعار النفط تتراجع بعد قرار رفع إنتاج “أوبك+” في آب
2025-07-07
غرام الذهب يرتفع 5000 ليرة في السوق السورية
2025-07-07
حاكم مصرف سوريا المركزي: التجارة العالمية باتت مشرعة أمام السوريين
2025-07-06
السورية للحبوب تمدد فترة استلام القمح لثلاثة أيام
2025-07-06
المركزي والاتصالات يوقعان مذكرة لتطوير التقنيات المالية
2025-07-06
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
سوريا تشارك في الاجتماع الاستثنائي لمديري عموم الجمارك في الدول العربية
الرئيس الشرع يبدأ جولته الخليجية الثانية لتوطيد الاقتصاد والاستثمار
وزيرة الشؤون الاجتماعية: تقديم كل أشكال الدعم للمتضررين من حرائق اللاذقية
وزير العدل لوفد من تجار دمشق: لا قرارات نهائية بشأن التمديد الحكمي للإيجار
بمشاركة وزير الإعلام السوري… انطلاق أعمال منتدى بون الدولي للإعلام
وزير الإدارة المحلية والبيئة يبحث مع السفير الأردني بدمشق مجالات التعاون
وزير الأوقاف ومحافظ حماة يبحثان التعاون الدعوي والوقفي
لليوم الخامس… فرق الإطفاء تكافح لإخماد حرائق ريف اللاذقية الشمالي
وزير الطوارئ: لبنان يشارك في إخماد حرائق ريف اللاذقية الشمالي
فرق الإطفاء تخمد حرائق حراجية بريفي إدلب وحماة
“سوريا تتنفس الحرية” مهرجان ثقافي في مدينة إسطنبول التركية بمشاركة عشرات الفنانين السوريين
2025-07-07
سوريا تتنفس الحرية
2025-07-07
Zeina
سابق
مواطنون يروون معاناتهم بعد عودتهم إلى قراهم التي دمرها النظام البائد في ريف إدلب
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