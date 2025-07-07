المغتربون السوريون في الإمارات… توثيق لمسيرة نجاح 20 شخصية سورية

أبو ظبي-سانا

بين دفتي كتاب “المغتربون السوريون في الإمارات”، ينسج الصحفي سهيل بدر حاطوم حكايات نجاح وإنجازات نحو عشرين شخصية سورية اغترابية، تركت بصمات بارزة في مجالات الطب، الهندسة، الأعمال، المحاماة، الفكر، الثقافة، والرياضة، تمثل شهادة حية على العزيمة السورية في بلاد الاغتراب.

يرصد الإصدار في جزئه الأول، محطات بارزة من كفاح المغتربين السوريين الذين تمكّنوا بعزيمتهم ومثابرتهم، من تجاوز تحديات الاغتراب وتحقيق نجاحات ملموسة، شكّلت مصدر فخر واعتزاز لسوريا، ليصبحوا سفراء وطنهم في ميادين العمل والابتكار.

وجاء في الكتاب أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت إحدى الوجهات التي احتضنت هؤلاء المغتربين، ووفرت لهم بيئة خصبة للنمو، ومن خلال مثابرتهم استطاعوا أن يحققوا نجاحات مهمة في مختلف ميادين العمل.

ويبرز حاطوم أهمية هذه التجارب التي تعكس روح الطموح السوري، مؤكداً أن الكتاب يحمل رسالة أمل وإلهام لكل من يسعى لتحقيق ذاته، ويبرهن على أن الانتماء لا تحده المسافات، وأن الجذور القوية قادرة على أن تزهر في أي أرض.

الكتاب الذي صدر حديثاً عن دار ميتافيرس للنشر والطباعة والتوزيع في الإمارات، جاء بعد الحصول على إذن النشر والتداول من وزارة الثقافة والشباب الإماراتية، وموافقة مجلس الإمارات للإعلام.

يشار إلى أن سهيل حاطوم كاتب وصحفي سوري من مواليد 1979، حاصل على إجازة في الإعلام من جامعة دمشق عام 2000، ويعمل في الصحافة منذ أكثر من 25 عاماً، وعمل كاتب محتوى ومدرباً إعلامياً معتمداً في دبي، ويقيم حالياً في دولة الإمارات منذ آذار 2024.