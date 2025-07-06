وزير الثقافة يبحث مع القائم بالأعمال الفرنسي دعم جهود سوريا في مجالي الحفظ والترميم

دمشق-سانا

بحث وزير الثقافة محمد ياسين صالح مع القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية بدمشق جان باتيست فافر، ومدير المعهد الوطني الفرنسي للتراث شارل بيرسوناز، آفاق التعاون بين سوريا وفرنسا في القطاع الثقافي.

وأكد الوزير صالح خلال اللقاء الذي جرى اليوم، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بوصفها ركيزة أساسية لإطلاق مبادرات مشتركة تُسهم في حماية التراث الثقافي السوري، ودعم الجهود الوطنية في مجالي الحفظ والترميم.

من جانبه، نوّه فافر بما تمثّله سوريا من مكانة بوصفها مهداً للحضارات ورافداً أساسياً للتراث الإنساني العالمي، معرباً عن استعداد بلاده لتوسيع مجالات العمل من خلال تطوير مشاريع مشتركة في ميادين التدريب، وأعمال الترميم، والتبادل المعرفي.

ويأتي هذا اللقاء في إطار رؤية وزارة الثقافة الهادفة إلى توسيع الشراكات الدولية، بما يُسهم في ترسيخ الهوية الثقافية السورية وتعزيز تمثيلها على الساحة الثقافية.