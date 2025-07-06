الحرية يحتفي بتأهل رجاله إلى الدوري السوري الممتاز بكرة القدم

حلب-سانا

نظمت إدارة نادي الحرية الرياضي مساء اليوم حفلاً تكريمياً، بمناسبة تأهل فريق رجال كرة القدم للدوري السوري الممتاز في مقر النادي بحلب.

وشهد الحفل مشاركة واسعة للرسميين ومشجعي النادي للاحتفاء بنجاح الفريق قبل أيام بفوزه على فريق الجهاد، محققاً ستة أهداف نظيفة في ختام منافسات الدوري النهائي للمجموعة الشمالية من منافسات دوري الدرجة الأولى بكرة القدم لفئة الرجال.

ولفت رئيس النادي محمد مصطفى في تصريح لمراسل سانا، إلى الجهود التي تبذلها إدارة النادي للنهوض بالفرق كافة، وذلك ضمن الخطة الأساسية لعودة النادي إلى مكانته الطبيعية وتوريد اللاعبين الأكفاء إلى المنتخب الوطني، مضيفاً إن الإدارة الجديدة تعمل على تحقيق إصلاحات شاملة بالتنسيق مع وزارة الرياضة والشباب لبناء قواعد قوية وأساسات متينة.

من جهته، بين رئيس مكتب الكرات بمديرية الرياضة والشباب بحلب شاكر عميدي، أن نجاح فرق حلب يمثل تكامل الجهود بين المديرية والأندية، وذلك من خلال تأمين كل ما يلزم لرفع سوية اللاعبين وتأمين الملاعب لهم، وتذليل الصعوبات أمام الأندية ومساعدة الأندية للتأهل وتمثيل حلب بالطريقة المثلى.

وتحدث اللاعبون المكرمون عن أهمية التكريم في تتويج جهودهم، التي تحققت بفضل الانسجام التام بين الفريق من جهة والإداريين والمدرب من جهة أخرى؛ للخروج بأفضل نتيجة تعيد لنادي الحرية ألقه بعد سنوات من الإهمال عاشها خلال الأعوام الماضية.