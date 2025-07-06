إبداع سوري نسائي في الأعمال اليدوية يتجلى بمعرض في ثقافي أبو رمانة 

دمشق-سانا

احتضن المركز الثقافي العربي في أبو رمانة بدمشق مساء اليوم معرض “لمسات الإبداع”، بمشاركة 19 فنانة سورية، قدمن أعمالاً يدوية تنوعت بين التطريز، صناعة الدمى، الشموع، المنتجات الطبيعية، الرسم، فن الماندالا، واللف الورقي.

المعرض الذي أقامته مديرية ثقافة دمشق، حمل رسالة إنسانية وفنية لدعم النساء الموهوبات، والتأكيد على أن الشغف يصنع الفرق حتى في غياب التدريب الأكاديمي.

وتميزت الأعمال المعروضة بدقة تنفيذها وتنوع مواضيعها، وسط تفاعل واهتمام الجمهور، بالإضافة إلى اهتمام واسع من الفنانين والنقاد، حيث بدا واضحاً أن كثيراً من المشاركات اعتمدن على أنفسهن في التعلم، والتطوير، والإنتاج، وحتى التسويق، ما أضفى على الحدث طابعاً خاصاً يجمع بين الفن والريادة.

رسائل صغيرة بصوت كبير

الفنانة هديل القالش (17 عاماً) عرضت أعمالاً فنية بتقنية لف الورق (الكولينج)، تشمل بطاقات وفراشات ولوحات صغيرة، عبّرت فيها عن أملها في أن يواصل كل موهوب طريقه دون توقف، قائلة: أتمنى من كل شخص موهوب أن يواصل العمل على تطوير موهبته وعدم التوقف، مع الإصرار والإيمان بالذات.

وفي زاوية أخرى، قدمت السيدة خيرات الضيف، التي تمثل مشروعًا يحمل اسم “دانا هاندميد”، منتجات مطرزة يدوياً، حيث شرحت والدتها أن المشروع بدأ بفكرة من ابنتها، وتطوّر من مفارش طاولات إلى لوحات فنية، وإكسسوارات، وسلاسل مفاتيح، وفواصل كتب، وأضافت: إنهن تعلمن التطريز من الإنترنت، وأحببن من خلال المعرض إرسال رسالة ضد الكراهية من خلال مشاركات تتناول الجمال والسلام.

زوار يثمّنون الإبداع

وعبّر الفنان التشكيلي غسان مارديني عن إعجابه الكبير بمستوى الأعمال المعروضة، واصفاً المعرض بأنه علامة فارقة تثبت أن الموهبة لا تحتاج إلى شهادة، بل تحتاج إلى شغف وتدريب ذاتي وإصرار، ومؤكداً أن ما رآه اليوم يدل على وجود مشهد فني نسائي ناشئ وقوي يستحق كل دعم.

كما أعربت الزائرة ملاك خطيب عن سعادتها بالفعالية، وبتنوع الأعمال ومستوى الإبداع، مشيرة إلى أن العديد من الأعمال، منها مشاركة في كتابة قصص أطفال وصنع ألعاب، نفذتها السيدات بمفردهن ودون تدريب أكاديمي، فقط بالإصرار والحب.

منظمة المعرض.. نسعى لتمكين النساء المبدعات

وأكدت الفنانة التشكيلية رغدة سعيد، منظمة المعرض، أن “لمسات الإبداع” هو أول معرض يدوي تنفذه كمبادرة شخصية بالتعاون مع مديرية ثقافة دمشق، حيث اختارت 19 فنانة بناءً على دقة عملهن ومستوى الإتقان، رغم أن معظمهن لم يخضعن لدراسة أكاديمية، فهن موهوبات بالفطرة ويعملن بإبداع حقيقي من القلب.

وأضافت: “إن المعرض يحمل رسالة دعم للسلام، ولتمكين المرأة السورية فنياً ومادياً، لنكمل معًا بناء مجتمع محب وجميل”.

ويستمر معرض “لمسات إبداع” في استقبال زواره في قاعة المعارض بثقافي أبو رمانة حتى يوم الخميس القادم.