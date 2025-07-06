باكستان: مصرع 66 شخصاً وإصابة 127 آخرين جراء الفيضانات

إسلام آباد-سانا

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان مصرع 66 شخصاً، وإصابة 127 آخرين؛ جرّاء الفيضانات الناتجة عن أمطار موسمية غزيرة اجتاحت ولايات عدّة في البلاد منذ الـ 26 من حزيران الماضي.

وقالت الهيئة في بيان لها وفقاً لما نقلته وكالة شينخوا: لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 10 آخرون؛ جرّاء الأمطار خلال اليومين الماضيين مع استمرار اجتياح العواصف الشديدة لأجزاء من البلاد، كما سُجّلت أعلى حصيلة وفيات في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد، حيث لقي 24 شخصاً حتفهم، بينهم 11 طفلاً.

وأضاف البيان: “في إقليم البنجاب لقي 22 شخصاً، بينهم 11 طفلاً، حتفهم نتيجة انهيار منازل وفيضانات مفاجئة، فيما أفادت تقارير عن 15 حالة وفاة في السند جنوب شرق البلاد، بينما توفّي خمسة أشخاص في بلوشستان جنوب غرب البلاد، وأصيب ثلاثة أشخاص في آزاد جامو وكشمير”.

ووسط استمرار هطول الأمطار الغزيرة، توقعت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية هطول المزيد من الأمطار والعواصف الرعدية خلال الـ 48 ساعة القادمة في مناطق عدّة.

وتشهد الأمطار الموسمية في باكستان تأثيراً مدمراً على العديد من المناطق، حيث أدت إلى مصرع وإصابة العشرات؛ بسبب حوادث ناتجة عن الأمطار الغزيرة المصحوبة برياح عاتية وعواصف ترابية.