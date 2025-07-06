حماة: مركز القصور الصحي يعتمد الطاقة الشمسية لتطوير خدماته

حماة-سانا

أعلنت مديرية صحة حماة عن إنجاز مشروع تزويد مركز القصور الصحي بمنظومة طاقة شمسية حديثة، بالتعاون مع منظمة أوكسفام الدولية ولجنة أهالي الحي ، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز قدرة القطاع الصحي على مواكبة التحديات.

وأكد الدكتور فراس موصلي، مدير المنطقة الصحية الأولى، أن المشروع يمهد الطريق لإدخال المركز ضمن “النقاط المضيئة”، وهي المراكز الصحية القادرة على تقديم خدماتها في الفترة المسائية إلى جانب الفترة الصباحية، بفضل الاستقرار الكهربائي الجديد.

لمحة عن المركز الصحي:

يخدم أكثر من 60,000 مواطن من سكان حي القصور والمناطق المجاورة، يقدم خدمات متنوعة تشمل: اللقاحات، العيادات التخصصية، معالجة داء اللايشمانيا، التحاليل المخبرية يستقبل أكثر من 4,000 مراجع شهرياً.

وأشار موصلي إلى أن المشروع لا يحقق فقط وفراً اقتصادياً، بل يسهم أيضاً في تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان استمراريتها، حتى في حالات انقطاع التيار الكهربائي، بما ينسجم مع جهود التحول إلى الطاقة البديلة.

ويعكس هذا الإنجاز مدى فاعلية التكامل بين الجهات الصحية والمجتمعية والدولية، في تطوير البنية التحتية الصحية، وتعزيز قدرة المراكز الطبية على تلبية احتياجات الأهالي بكفاءة واستدامة.