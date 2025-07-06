1324 مستفيداً من إعانات الشلل الدماغي في السويداء خلال 7 أشهر

السويداء-سانا

بدأت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة السويداء بتحويل إعانات الشلل الدماغي إلى فرع المؤسسة السورية للبريد، تمهيداً لصرفها لمستحقيها في مختلف مناطق المحافظة.

وأوضح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في السويداء، أسامة الجوهري، أن عدد المستفيدين من هذه الإعانات، والمخصصة لسبعة أشهر من العام الماضي، بلغ 1324 شخصاً، مشيراً إلى أن القيمة الإجمالية للمبالغ المحوّلة تجاوزت 232 مليون ليرة سورية.

وأكد الجوهري أن عملية التوزيع تتم عبر المكاتب البريدية المنتشرة في المحافظة، حيث تُسلَّم الإعانات مباشرة إلى منازل المستفيدين، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية وتوفير عناء التنقل، ولا سيما لذوي الإعاقة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية لدعم الفئات الأشد احتياجاً، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إيصال الدعم إلى مستحقيه بطرق ميسّرة وآمنة.