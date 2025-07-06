التنمية الإدارية تنشر أسماء المفصولين من وزارة الأشغال العامة والإسكان وتدعوهم للعودة

دمشق-سانا

نشرت وزارة التنمية الإدارية اليوم عدداً من أسماء العاملين المفصولين من وزارة الأشغال العامة والإسكان، وذلك في إطار استكمال العمل على ملف العاملين المفصولين تعسفياً بسبب مواقفهم ومشاركاتهم الثورية في عهد النظام البائد.

وطلبت الوزارة في بيان، اليوم، من العاملين المفصولين الواردة أسماؤهم مراجعة الجهات المحدَّدة لإعادتهم إلى العمل، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي في سياق العمل المستمر على معالجة أوضاع المفصولين وفقاً للأطر القانونية المعتمدة.

ونشرت الوزارة الملف المتضمن الأسماء في قناتها على تلغرام، مشيرة إلى أنه سيتم نشر باقي الأسماء تباعاً في الأيام القليلة القادمة.