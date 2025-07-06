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من أجواء الاحتفالات بإطلاق الهوية البصرية الجديدة للجمهورية العربية السورية في ساحة العباسيين بدمشق

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أجواء احتفالية في ساحة العباسيين بدمشق بمناسبة إطلاق الهوية البصرية الجديدة للجمهورية العربية السورية

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