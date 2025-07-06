من أجواء الاحتفالات بإطلاق الهوية البصرية الجديدة للجمهورية العربية السورية في ساحة العباسيين بدمشق

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سوريا والعالم
المملكة المتحدة تجدد عزمها على مواصلة التعاون مع سوريا
2025-07-05
المملكة المتحدة تعلن تجديد العلاقات الدبلوماسية مع سوريا
2025-07-05
أردوغان: ندعم سوريا بكل ما يسهم في ازدهارها ويعزز الاستقرار فيها
2025-07-05
وزير الداخلية الأردني: نحو 97 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ بداية العام الجاري
2025-07-05
أردوغان: المرحلة التي وصلت إليها سوريا بارقة أمل للمنطقة
2025-07-04
وزير الخارجية السوري ونظيره الأمريكي يبحثان هاتفياً قضايا ذات اهتمام مشترك
2025-07-04
محافظا دمشق وريفها يبحثان في الأردن مجالات التعاون المشترك
2025-07-04
محليات
رجال الإطفاء يواصلون كفاحهم لإخماد حرائق ريف اللاذقية وإنقاذ الغابات والقرى رغم حلول الليل
2025-07-06
حرائق ريف اللاذقية تُخرج محطة تحويل البسيط عن الخدمة.. والورشات تبدأ أعمال الصيانة
2025-07-05
كيف صُمّم شعار سوريا الجديد وما هي دلالاته؟
2025-07-05
المحامي العام بدمشق: ضرورة رعاية نزلاء السجون وتأهيلهم لإعادة دمجهم بالمجتمع
2025-07-05
مجلس مدينة درعا يواصل أعمال تأهيل الأرصفة وتجميل مداخل المدينة
2025-07-05
عمليات الإخماد مستمرة في جبال اللاذقية.. التضاريس الوعرة وتغير الرياح يصعبان المهام
2025-07-05
لجنة دراسة عقود الإيجار لـ سانا: لم يصدر أي قرار حول بدلات الفروغ
2025-07-05
رياضة
موسيالا يتعرض لإصابة خطيرة في كأس العالم للأندية
2025-07-05
باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية
2025-07-05
منافسات قوية في بطولة النصر السابعة لفروسية قفز الحواجز
2025-07-05
نيوم السعودي يتعاقد مع المدرب الفرنسي غالتييه
2025-07-05
الكرامة يختبر لاعبيه بكرة القدم لجميع الفئات
2025-07-05
تشيلسي يحجز مقعداً في نصف نهائي مونديال الأندية على حساب بالميراس
2025-07-05
الهلال السعودي يخسر أمام فلومينينسي البرازيلي ويودع كأس العالم للأندية
2025-07-05
اقتصاد
السياحة السورية توقع مذكرة تفاهم مع شركتين لإطلاق مشاريع تنموية وسياحية كبرى
2025-07-05
افتتاح معرض البازار الذهبي في فندق شهباء حلب
2025-07-05
غرام الذهب يرتفع 5000 ليرة في السوق السورية
2025-07-05
أسعار النفط تتراجع مع ترقب اجتماع “أوبك+”
2025-07-05
التجاري السوري يطالب المقترضين بالتسديد قبل 15 الشهر الحالي
2025-07-05
أكثر من 31 ألف شاحنة أردنية دخلت سوريا منذ 16 كانون الأول الماضي
2025-07-04
السورية للحبوب تسلّم الدفعة الأولى من مستحقات القمح عبر “شام كاش”
2025-07-04
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الشريط الإخباري
الرئيس الشرع يتقلد من مفتي الجمهورية اللبنانية وسام دار الفتوى المذهَّب
السياحة السورية توقع مذكرة تفاهم مع شركتين لإطلاق مشاريع تنموية وسياحية كبرى
سوريا والمملكة المتحدة تبحثان تعزيز التعاون في مجالات الاستجابة للطوارئ وإزالة الألغام
حرائق ريف اللاذقية تُخرج محطة تحويل البسيط عن الخدمة.. والورشات تبدأ أعمال الصيانة
الرئيس الشرع يستقبل وفد دار الفتوى للجمهورية اللبنانية
الرئيس الشرع يبحث مع وزير خارجية المملكة المتحدة العلاقات الثنائية بين البلدين
الوزير الشيباني ووزير خارجية المملكة المتحدة يبحثان تعزيز التعاون الثنائي
وزير الطوارئ السوري: الاتفاق مع تركيا للمشاركة في جهود إخماد الحرائق بريف اللاذقية
وزير الطوارئ السوري: العمل مستمر للسيطرة على حرائق ريف اللاذقية الشمالي
حاكم المصرف المركزي: سوريا لن تلجأ للديون الخارجية
من أجواء الاحتفالات بإطلاق الهوية البصرية الجديدة للجمهورية العربية السورية في ساحة العباسيين بدمشق
2025-07-05
الهوية البصرية الجديدة
2025-07-05
mohamad
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