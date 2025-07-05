مقتل شخصين وإصابة آخر في هجوم على سيارة قرب ناحية عين الكروم بريف حماة

حماة-سانا

قتل شخصان وأصيب آخر في هجوم نفذه مسلحون على سيارة على الطريق المؤدي إلى منطقة القرداحة، قرب ناحية عين الكروم في ريف حماة الغربي.

وذكر مدير مديرية الأمن الداخلي في منطقة السقيلبية بريف حماة خالد مردغاني في تصريح لمراسل سانا، أنه فور وقوع الهجوم توجهت الوحدات الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الهجوم أسفر عن ارتقاء أحمد خالد العلي والطفلة إيمان العلي، وإصابة الشابة اتحاد العلي، وجميعهم من أبناء قرية رحية بريف حماة الشرقي، وذلك أثناء توجههم إلى منطقة القرداحة بمحافظة اللاذقية للعمل في رعي الأغنام بالمناطق الجبلية.

وأوضح مردغاني أن المعلومات الأولية تشير إلى أن مسلحين مجهولين اعترضوا طريقهم، وأشهروا السلاح عليهم، ثم أطلقوا النار مباشرة على السيارة التي كانت تقلهم، ما أدى إلى ارتقاء الشاب والطفلة على الفور، وإصابة الشابة.

وأكد مردغاني أن الجناة لن يفلتوا من العقاب، وأن مديرية الأمن الداخلي ستواصل تحقيقاتها بشكل مكثف للوصول إلى الفاعلين، وتقديمهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل.