“النداء الأخرس”… فيلم سوري قصير عن إبداعات ذوي الإعاقة

السويداء-سانا

يسلط الفيلم الروائي السوري القصير “النداء الأخرس” الضوء على إبداعات ذوي الإعاقة، وقدرتهم على تجاوز معاناتهم وظروفهم الاجتماعية.

الفيلم، الذي عرضته فرقة “مسرحجية” في صالة المركز الثقافي العربي بمدينة شهبا بالسويداء، يتناول قصة شخص من ذوي الإعاقة يتعرض لفقدان والدته جراء جريمة قتل، فيقوم شقيقه الأصغر برعايته وإخفائه عن الناس لأنه كان يعاني من نظرات الشفقة، حيث كان الجميع ينادونه بـ”أخ المعاق”، ومع مرور الزمن، تكتشف الطبيبة المعالجة للمريض أن لديه موهبة الرسم، متأثرًا بحالة قتل والدته أمامه، والتي يُبدع بها، ليختتم الفيلم بالتحضير لعرض فني لأعماله.

وأشار كاتب قصة الفيلم ومخرجه طليع بحصاص في تصريح لمراسل سانا، إلى أن الهدف من عرضه هو إظهار حالة الإبداع التي تولد من رحم المعاناة، والدعوة إلى الاهتمام بشكل أكبر بالأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، مبينًا أنه أول تجربة للفرقة في مجال الأفلام السينمائية، بعد تجارب سابقة في عروض مسرحية مختلفة.

شارك في تمثيل الفيلم كل من ساري درويش، سهر أبو حسين، ميلاد ذياب، طليع وسام بحصاص، جاد عواد، وأكثم أبو سعد، وأشرف على الإنتاج فنيًا لوتس أبو شاح، ورنيم الخطيب، وموسيقيًا غيث سلوم وفجر المغوش، وغنائيًا سلمى عدوان، أما التصوير والإخراج المساعد فكان من قبل ساري درويش.

وأعقب عرض الفيلم تكريم للفرقة من قبل فريق صبايا شهبا التطوعي وأطفال نادي “بالمحبة نتحدى” لذوي الهمم.

يذكر أن فرقة “مسرحجية” تأسست منذ أكثر من أربع سنوات بمدينة شهبا، وتضم العديد من المواهب الشابة واليافعة، وقدمت مجموعة من العروض المسرحية.