عودة الحكواتي… حكايات من الوجع السوري

حمص-سانا

عادت شخصية الحكواتي السوري بجذورها التراثية وروحها المعاصرة متنقلة بين حكايات الوجع السوري، رواها الفنان بسام داوود بروح معاصرة خلال أمسية أقيمت في دير الآباء اليسوعيين بحي الحميدية في مدينة حمص.

وتضمنت الأمسية التي جاءت ضمن مبادرة “عاصمة السلام” بالتعاون مع دير الآباء اليسوعيين والملتقى الثقافي اليسوعي، مشاركة الفنان زرياب الهاشمي على آلة العود، لتعزيز أجواء التراث وتقديم رسالة إنسانية عميقة.

وتميزت الأمسية بسرد حكايات مستوحاة من معاناة السوريين على مدى 14 عاماً من النزوح واللجوء، ومنافي الاغتراب، حيث استطاع داوود بنبرة صوت مؤثرة وأداء متقن أن يُدخل الحضور في تفاصيل حياة المخيمات، وذكريات البيوت المهجرة، والأحلام التي تكبّلها الأحداث وجرائم النظام البائد.

وقال داوود في تصريح لوكالة سانا: اخترت أن تكون الحكايات مستمدة من واقع السوريين، الذين حملوا معهم وجعَ الوطن إلى مختلف أرجاء الأرض، بأسلوب الحكواتي التقليدي، مع لمسة معاصرة تعكس الأحوال الراهنة.

أما حلا حداد، من مؤسسي المبادرة، فقد رأت أن الفعالية مساهمة في إحياء التراث الثقافي السوري اللامادي، مؤكدة أن القصة تبقى أداة مقاومة وذاكرة حية، وخاصة في زمن تبرز فيه الكثير من الروايات التي تختفي الحقيقة.

وأشارت إلى الأثر الذي تركته الأمسية في نفوس الحضور، الذين تفاعلوا مع الحكايات بمشاعر انتماء وحزن وأمل، وخاصة أن الحكواتي داوود تمكن من إحياء روح التراث بطريقة تجمع بين الأصالة والحداثة، لتكون رسالة مستمرة للحفاظ على الهوية والذاكرة السورية المثقلة بالآلام على مدى 14 عاماً.