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احتفالات أهالي حلب في ساحة سعد الله الجابري بإطلاق الهوية البصرية الجديدة لسوريا

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مشاهد من قمة جبل قاسيون للعرض البصري بطائرات الدرون، احتفالاً بإطلاق الهوية البصرية الجديدة لسوريا

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