مدير مؤسسة الإسمنت: إنتاج 12 صنفاً بمواصفات عالية في سوريا

حماة-سانا

أوضح مدير المؤسسة العامة لصناعة الإسمنت ومواد البناء المهندس محمود فضيلة أنه يتم العمل الآن على بناء صناعة إسمنت جديدة كلياً، تضاهي مثيلاتها العالمية، مشيراً إلى أنه خلال السنوات الخمس المقبلة القادمة ستكون شركات الإسمنت في سوريا قادرة على إنتاج 12 صنفاً بمواصفات عالية، من بينها أصناف خاصة بالانبعاثات الغازية صديقة للبيئة، كالإسمنت الأخضر.

واطلع فضيلة، خلال جولة مع مستشارة وزير الاقتصاد والصناعة الدكتورة رشا سيرو، على واقع العمل في المؤسسة والصيانات الميكانيكية والكهربائية.

وفي تصريح لمراسل سانا قال فضيلة: إنه تم خلال الاجتماع مع مجلس إدارة الشركة البحث في مستقبل صناعة الإسمنت، والجوانب التي تحتاج تعديلًا أو تأهيلاً، لمواكبة التكنولوجيا الحديثة، مع ضرورة إقامة دورات تدريبية للعمال، وتنظيم بعثات خارجية لتطوير قدراتهم ورفع مستواهم، بما يواكب طموحات المؤسسة.

وشملت الجولة الأقسام الحيوية في الشركة، كقسم الطحن والفرن، وصالة التحكم الرئيسة مع تفقد المعمل رقم 2، ورقم 3، وساحات تخزين الكلنكر.

من جانبها لفتت مستشارة وزير الاقتصاد والصناعة إلى أهمية شركة إسمنت حماة الاستراتيجية، والسعي لتحقيق الاستفادة القصوى من خطوط الإنتاج والآليات والكادر الوظيفي، معربة عن ثقتها الكبيرة بالكوادر الموجودة، مشيرة الى ضرورة استنهاض الطاقات والاستفادة الفعلية منها.