40 فناناً سورياً يجتمعون في بولندا لإحياء الفن السوري عالمياً

وارسو-سانا

يستعد 40 فناناً ونحاتاً سورياً، من داخل سوريا وخارجها، للمشاركة في معرض جماعي يُقام في العاشر من شهر تموز الجاري، في متحف “مازوفيتسكي” بمدينة بوژتسك البولندية، تحت عنوان “فنانون سوريون من العالم”.

يأتي المعرض بإشراف الفنان والنحات السوري المغترب مجيد جمول، وبمبادرة مشتركة مع المقتنية كارمن الطرشة، مديرة صالة عرض فنية في العاصمة وارسو، ومدير المتحف ليونارد سوبييراي، وذلك برعاية السفارة السورية في بولندا.

وفي تصريح لوكالة سانا، أوضح جمول أن المعرض يهدف إلى إبراز حيوية الفن السوري وقوته، وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار، مع التركيز على إعادة الاعتبار لهذا الفن الراقي وتقديم صورة ثقافية متجددة عن سوريا لدى الجمهور الأوروبي، بعيداً عن الصورة النمطية التي ارتبطت باللاجئين السوريين في السنوات الماضية.

وأشار إلى أن المعرض يمثّل مساحة للتلاقي بين 20 فناناً وفنانة من الداخل السوري، و20 آخرين من المغتربين، بهدف توحيد الطاقات الفنية وتأكيد استمرارية العطاء الإبداعي للسوريين حول العالم.

وسيتخلل الفعالية عرض موسيقي يحييه الدكتور وسيم إبراهيم، الأستاذ في المعهد العالي للموسيقا بكراكوف، إلى جانب تقديم مأكولات سورية تقليدية، ما يجعل من المعرض منصة ثقافية متكاملة تسلط الضوء على الحضارة السورية وتراثها الفني العريق في قلب أوروبا.