دمشق تستضيف ندوة دولية لتبادل الخبرات في التقانة الحيوية الحديثة

دمشق-سانا

نظّمت هيئة الطاقة الذرية السورية بالتعاون مع الجمعية السورية للعلوم الحيوية الطبية، ندوة علمية تعريفية حول المركز الدولي للهندسة الوراثية والتقانة الحيوية (ICGEB)، في مقر الهيئة بكفرسوسة – دمشق، وذلك في إطار تعزيز العلاقات العلمية الدولية والانفتاح على مراكز البحث العالمية.

الندوة التي شهدت حضوراً واسعاً من الباحثين وطلاب الدراسات العليا، تناولت سبل التعاون مع المركز الدولي، وآليات الاستفادة من برامجه التدريبية ومنحه البحثية، إضافة إلى التعريف بمزايا العضوية فيه والدورات العلمية التي ينظمها.

وفي تصريح لـ سانا، أوضح الدكتور عبد الوهاب علاف، نائب المدير العام للهيئة، أن الندوة تهدف إلى فتح آفاق جديدة أمام الباحثين السوريين، وخاصة الشباب، للاستفادة من الدعم العلمي والمادي الذي يقدمه المركز الدولي، بما يسهم في تطوير الأبحاث ذات الجدوى التطبيقية والاقتصادية.

من جهته، أشار الدكتور عبد القادر عبادي مدير بحوث الهيئة، إلى أهمية إعادة الارتباط مع المركز الدولي، مؤكداً أن الهيئة تسعى لتفعيل التعاون العلمي بما ينعكس إيجاباً على واقع البحث في سوريا، ولا سيما في مجال المعلوماتية الحيوية.

الندوة تضمنت مداخلات علمية من خبراء محليين ودوليين، بينهم السيدة ليلى رمضان والدكتورة دانا جودت، إضافة إلى مشاركات عبر الإنترنت من ممثلي المركز الدولي في إيطاليا، تناولت أبرز المشاريع البحثية وآليات التعاون مع الدول الأعضاء.

وتأتي هذه الفعالية في سياق جهود الهيئة لتعزيز مكانة سوريا العلمية، وتوفير بيئة بحثية متقدمة تواكب التطورات العالمية في مجال التقانة الحيوية والهندسة الوراثية.