أمسية مجاز القصب تضيء دمشق بشعر الثورة والوطن وتكرّم الشهداء

دمشق-سانا

وفاءً لروح سوريا التي لا تنكسر، وتكريماً للكلمة التي تقاوم الظلام، أقام اتحاد الكتّاب العرب أمسية شعرية بعنوان “مجاز القصب وضفاف القصيدة”، احتفاءً بالوطن والثورة السورية، وتخليداً لضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق الشهر الماضي.

الأمسية التي احتضنتها صالة الاتحاد في المزة، وقدّمتها الأديبة فدوى العبود، جمعت بين الشعر والموسيقا، حيث رافقها عزف على العود للفنان يوسف العاصي، وعلى الناي للفنان محمد عيد، في مشهد ثقافي نابض بالانتماء والحنين.

وفي تصريح لـ”سانا”، أكد رئيس الاتحاد محمد طه عثمان أن هذه الأمسية تأتي ضمن سلسلة فعاليات ثقافية تهدف إلى تعزيز دور الأدب في بناء سوريا الجديدة، مرحّباً بعودة المثقفين الذين أُبعدوا سابقاً بسبب مواقفهم الوطنية.

تنوّعت القصائد بين تمجيد النصر، واستحضار الثورة، والغزل بدمشق، حيث ألقى الشاعر علي صالح الجاسم قصيدة وطنية قال فيها: “نحن الذين كتبنا فوق جبهتها .. يا شمسُ، قري فنحن السادة النجبُ”.

أما الشاعر عبد العليم زيدان، فعبّر عن حبه للأرض ووفاء أبنائها، قائلاً: “الآن تدركُ هذه الأرض أنّ لها .. أبناء، إن طلبت أرواحهم وهبوا”.

الشاعر يوسف القائد قدّم رؤية شعرية فلسفية عن الوطن بعد الحرب، متسائلًا: “كيف نكتب الوطن حين يصبح حلماً؟”، بينما استعاد الإعلامي الشاعر صهيب الخلف مشاهد من قريته وذكريات الطفولة، ممزوجة بصور من زلزال سوريا وتركيا الذي غطّاه ميدانياً.

واختُتمت الأمسية بعزفٍ مُهدى لأرواح الشهداء وضحايا غزة، قبل أن يُكرّم الاتحاد المشاركين بشهادات تقدير.