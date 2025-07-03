برهان غليون في دمشق: ندوة حوارية حول المواطنة والثقة والمصالحة

دمشق-سانا

استضاف المنتدى الاجتماعي في دمشق مساء الأربعاء المفكر السوري الدكتور برهان غليون، في ندوة حوارية مفتوحة تناولت أبرز القضايا الراهنة في سوريا، بحضور نخبة من الشخصيات الفكرية والاجتماعية والإعلامية.

وشهد اللقاء تفاعلاً واسعاً من الحضور، الذين وصفوه بـ”اللقاء المنتظر”، حيث أكد الدكتور غليون أن “إعادة بناء الثقة وتنظيم المجتمع للحوار المشترك” تمثل أولوية في هذه المرحلة الحساسة، مشدداً على أهمية دور المواطنين في صياغة مستقبل البلاد.

وأشار غليون إلى أن الفعاليات الحوارية تشكل فرصة نادرة لتحفيز التفكير الجماعي، داعياً إلى تجاوز آثار الحرب والانخراط في الشأن العام بمختلف أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقال: “علينا أن نعود لنتعامل مع بعضنا كسوريين، كمواطنين، وكأنداد”.

من جهتها، عبّرت رئيسة مجلس إدارة المنتدى، الدكتورة سحر سعيد، عن فخرها باستضافة الدكتور غليون، مشيرة إلى أن هذا اللقاء هو الأول له في دمشق بعد ندوات مماثلة في حلب وحمص، مؤكدة حرص المنتدى على توفير مساحة للحوار الفكري البنّاء.

يُذكر أن الدكتور برهان غليون يُعد من أبرز المفكرين السوريين المعاصرين، وهو أستاذ علم الاجتماع السياسي ومدير مركز دراسات الشرق المعاصر في جامعة السوربون، وله مؤلفات عديدة من أبرزها: بيان من أجل الديمقراطية وسؤال المصير.