محافظا دمشق وريفها يلتقيان مستثمرين سوريين في الأردن لتعزيز التعاون

دمشق-سانا

في إطار الجهود الرامية لتعزيز التواصل مع الكفاءات الاقتصادية السورية في الخارج، نظّمت جمعية الأعمال السورية العالمية “سيبا – الأردن” لقاءً حوارياً في العاصمة الأردنية عمان، جمع محافظ دمشق ماهر مروان ومحافظ ريف دمشق عامر الشيخ بعدد من رجال الأعمال والمستثمرين السوريين المقيمين في الأردن.

وشكل اللقاء مساحة للنقاش المفتوح حول فرص الاستثمار في سوريا، وآليات دعم بيئة الأعمال المحلية، وسبل تعزيز الشراكة بين المستثمرين في الخارج والإدارات المحلية، بما يسهم في دعم خطط إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تفعيل قنوات التواصل مع المستثمرين السوريين في الخارج، والاستفادة من خبراتهم وطاقاتهم لدفع عجلة الاستثمار والتنمية المستدامة في مختلف القطاعات.