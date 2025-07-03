عودة آخر طائرة حجاج سوريين : موسم ناجح وتعاون مثمر

دمشق-سانا

أعلنت مديرية الحج والعمرة في وزارة الأوقاف السورية عن اكتمال عودة جميع الحجاج السوريين من الديار المقدسة، بعد أن أدوا مناسك حجهم لهذا العام بنجاح ويسر.

وأوضح عمران شيخ يوسف، مدير مكتب دمشق لشؤون الحج وفي تصريح خاص لمراسل سانا ، أن آخر طائرة تحمل 280 حاجاً وصلت إلى مطار دمشق الدولي مساء اليوم، معلناً بذلك ختام موسم الحج لعام 1446 هـ. وأشاد بالتنسيق المشترك بين الجهات السورية والتركية في تأمين عودة الحجاج إلى مختلف المحافظات السورية.

وقد وجّهت المديرية شكرها إلى الجهات الرسمية السورية والسلطات السعودية على الجهود والتسهيلات المقدّمة طيلة فترة الموسم، مؤكدة أن العمل جارٍ على إجراء تقييم شامل للإجراءات التنظيمية والخدمية، بغية تطوير وتحسين مواسم الحج المقبلة بما يخدم الحجاج السوريين بشكل أفضل.