وفد من محافظتي دمشق وريفها يزور الأردن

عمان-سانا

بدأ وفد مشترك من محافظتي دمشق وريف دمشق اليوم زيارة عمل رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، برئاسة محافظ دمشق ماهر مروان ومحافظ ريف دمشق عامر الشيخ.

وبحث محافظا دمشق وريفها مع أمين عمّان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة تعزيز التعاون في مجالات الإدارة المحلية وتخطيط المدن وتبادل الخبرات الخدمية.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التكامل بين دمشق وعمّان بما يخدم التنمية ويعكس العلاقات الأخوية بين شعبي البلدين.

كما تم خلال الزيارة عقد ورشة عمل بحضور العديد من المديرين والمعنيين من الجانبين، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق في العمل البلدي، بما يخدم التنمية المحلية، ويعكس روح التعاون بين العاصمتين دمشق وعمّان.

وتضمنت الورشة تقديم عروض فنية من مديريات المحافظتين وأمانة عمّان، تناولت تجارب الإدارة المحلية في مجالات النقل، والتنظيم، والنظافة، والتخطيط، والبيئة.

وتأتي زيارة وفدي محافظتي دمشق وريفها التي تستمر يومين، في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين الجانبين، وخاصة في مجالات التخطيط الحضري والاستدامة، والخدمات الرقمية، والبنية التحتية.