وزارة الطاقة تقيم ورشة عمل حول معالجة المياه المرافقة عند استخراج النفط

دمشق-سانا

أقامت وزارة الطاقة بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية السورية اليوم ورشة عمل حول مخاطر المياه المرافقة لاستخراج النفط، وطرق معالجتها وذلك في مدرج الوزارة بدمشق.

وتركزت المناقشات خلال الورشة حول طرق معالجة المياه المرافقة لإنتاج النفط والغاز، وخصائصها وكيفية الاستفادة منها، وإدارة المياه المرافقة لاستخراج النفط في الحقول، بالإضافة إلى الدراسات المنجزة في هيئة الطاقة الذرية لمعالجة المياه المرافقة.

وأشار رئيس مكتب شؤون النفط بهيئة الطاقة الذرية السورية الدكتور محمد سعيد المصري لمراسل سانا إلى أهمية الورشة في تسليط الضوء على حلول معالجة المياه المرافقة لاستخراج النفط قبل طرحها في البيئة لتصبح صالحة للزراعة والاستخدامات الأخرى، بالإضافة إلى خلق تعاون مشترك بين الهيئة ووزارة الطاقة وشركات النفط التابعة لها.

وتركزت مداخلات المشاركين حول الالتزام بمبادئ السلامة العامة أثناء معالجة المياه المشعة المرافقة لاستخراج النفط، وإمكانية حصرها في أماكن محددة والصعوبات المتعلقة بإعادة حقن تلك المياه في الآبار النفطية.