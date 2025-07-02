الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تطلق مشروع التحول الرقمي

دمشق-سانا

أطلقت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مشروع التحول الرقمي لأعمالها، من خلال ملتقى نظمته اليوم في مبنى الإدارة المركزية بمشروع دمر في دمشق.

وفي كلمة له خلال افتتاح الملتقى أكد رئيس الهيئة المهندس عامر العلي أن مشروع التحول الرقمي رؤيا متكاملة وخطة استراتيجية لتعزيز قيم الحوكمة، وتطوير الكفاءات، وبناء مؤسسات عصرية، ترتكز على الشفافية، وعلى أفضل الممارسات العالمية في الإدارة والحوكمة، وتهدف إلى الارتقاء بالعمل والخدمات المقدمة، والتقليل من احتمالية حدوث أي تقصير، وضمان العدالة.

ولفت المهندس العلي إلى أن الهيئة من خلال هذا المشروع ستتمكن من أتمتة كامل أعمالها، وبناء أنظمة متكاملة ومهيأة لحفظ البيانات، وتحسين وتطوير الأداء، والحد من التدخلات البشرية ومن الهوامش التي من الممكن أن تستغل، إضافة إلى تسهيل التواصل بين الإدارات، مؤكداً أن الهيئة ستعمل على توفير كل ما يلزم من أدوات للمضي في هذا المشروع ولتدريب العاملين وتأهيلهم.

بدوره مدير مديرية المعلوماتية في الهيئة طارق الغوش أشار إلى أن إطلاق هذا المشروع هو نقطة بداية، ومرحلة جديدة للعمل يجب استثمارها أفضل استثمار من أجل بناء سوريا والسير بها نحو مراحل متقدمة من العمل والحضارة.

وتلا ذلك عرض تقديمي بين فيه المدير العام لشركة سيمفونيتس للاتصالات وتقانة المعلومات الدكتور علاء الدين العظمة تحديات التحول الرقمي، وأهمية العمل على تطوير المهارات الشخصية للعاملين ومواكبة وتنمية التفكير النقدي، وتحفيز الذكاء العاطفي، داعياً إلى العمل على إدخال البرمجة في المناهج الدراسية.

في حين تحدث المدير التنفيذي لشركة الإنتاج التقني عرب كوم أحمد الصالح والخبير في تصميم الحقائب التدريبية عن وضع خطة عملية لتمكين الموظفين خلال عملية التحول الرقمي.

حضر ملتقى التحول الرقمي العديد من المعاونين والمديرين ورؤساء المجموعات والعاملين في الهيئة.