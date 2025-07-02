السورية للبريد تعيد تفعيل مكتب قدسيا بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

أعادت اليوم المؤسسة السورية للبريد تفعيل مكتب بريد قدسيا بريف دمشق، بعد الانتهاء من أعمال تأهيله وصيانته، بهدف تقديم أفضل الخدمات البريدية للمواطنين.

ويقدم المكتب مجموعة من الخدمات، منها دفع رواتب متقاعدي التأمينات الاجتماعية والتأمينات ‏والمعاشات الموطّنة لدى المؤسسة، وشام كاش، والحوالات البريدية، واستخراج وثيقة “غير موظف”، حيث يستقبل ما يقارب 50 مواطناً يومياً.

وأوضح مدير عام المؤسسة السورية للبريد عماد الدين حمد، في تصريح للصحفيين، أن المؤسسة تعتبر خدمية ذات طابع اقتصادي، وتسعى إلى التوسع والانتشار في مختلف المناطق، وذلك بهدف خدمة المواطنين وتخفيف أعباء التنقل عنهم، عبر تقديم الخدمات البريدية بالقرب من أماكن سكنهم.

وكشف حمد عن وجود دراسة مع وزارة الداخلية، لتقديم خدمات السجل المدني والسجل العدلي، بما في ذلك إصدار إخراج القيد ووثيقة “لا حكم عليه”، عبر مركز ومكاتب المؤسسة، إضافة إلى التعاون مع الشركة السورية للاتصالات، لافتتاح مكاتب بريدية ضمن المقاسم الهاتفية المؤهلة بالكهرباء والإنترنت، لتمكين تقديم الخدمات في مواقع مناسبة للمواطنين.

بدوره بين مدير بريد ريف دمشق عضو لجنة تسيير أعمال المؤسسة المهندس محمد العلي، أن إعادة تفعيل المكتب جاءت استجابة لشكاوى المواطنين في المنطقة والمناطق المجاورة، نتيجة الأعباء الكبيرة التي يتحملونها أثناء التوجه إلى مركز المدينة لاستلام رواتبهم أو للحصول على الخدمات البريدية.

وأشار العلي إلى أن العمل في المكتب يتم وفق نظام المناوبات، لتقديم كل الخدمات، التي أصبحت متاحة لسكان منطقة قدسيا ومحيطها، موضحاً أن عدد المتقاعدين في هذه المنطقة نحو 1000 متقاعد، ما يجعل إعادة التفعيل خطوة مهمة في التخفيف من أعباء تنقلهم وقبض رواتبهم.