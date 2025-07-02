مصرع وفقدان العشرات جراء فيضانات مفاجئة بالهند

نيودلهي-سانا

لقي عشرة أشخاص مصرعهم وفُقد العشرات، جراء هطول أمطارٍ غزيرةٍ مفاجئةٍ رافقتها فيضانات في ولاية هيماشال براديش شمال الهند.

ونقلت صحيفة (تايمز أوف إنديا) الهندية عن مركز عمليات الطوارئ بالولاية قوله في بيان اليوم: “شهدت الولاية هطولات متواصلة للأمطار الغزيرة وثلاثة فيضانات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وكانت منطقة ماندي الواقعة على بُعد حوالي 133 كيلو متراً شمال شيملا عاصمة الولاية الأكثر تضرراً.

وأسفرت الفيضانات حسب مركز الطوارئ عن مقتل عشرة أشخاص وفُقدان 34 آخرين في ماندي وحدها، وإلحاق أضرارٍ ماديةٍ كبيرةٍ بالمنطقة”.

وكانت سلسلة من العواصف المطرية الغزيرة والفيضانات ضربت أجزاءً من ولاية هيماشال براديش في الـ 25 من حزيران الماضي، وتسببت في دمار واسع النطاق في مقاطعتي كانجرا وكولو بالولاية.