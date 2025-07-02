سلام: أطلقنا تعاوناً مباشراً مع سوريا بمسألتي عودة اللاجئين والحدود

بيروت-سانا

جدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام اليوم التأكيد على التعاون مع سوريا في مسائل عدة،ولا سيما ضبط الحدود بين البلدين والعودة الكريمة للاجئين السوريين.

وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ببيروت ونقلتها الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، قال سلام: إن الحكومة “أطلقت تعاوناً مباشرا” مع الجانب السوري لضبط الحدود ومكافحة التهريب، وتأمين العودة الآمنة والكريمة للاجئين السوريين”، مذكّراً في هذا الصدد بالزيارة التي قام بها إلى دمشق في الرابع عشر من نيسان الماضي، ولقائه السيد الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني.

في سياق منفصل، اعتبر سلام أن لبنان “يمرّ بمرحلة دقيقة وسط تحوّل إقليمي، لا يمكن للبنان أن يبقى على هامشه”، مشدداً على أن النهوض الوطني لا يمكن أن يتحقق من دون استقرار مالي واقتصادي.