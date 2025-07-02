فرع الهجرة والجوازات بحماة يفتتح كوة دفع مالي خاصة بمعاملات المصرف المركزي

حماة-سانا

افتتح فرع الهجرة والجوازات في محافظة حماة كوة دفع مالي جديدة خاصة بمعاملات المصرف المركزي ضمن مقره، وذلك في إطار سلسلة إجراءات تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المراجعين وتبسيط الإجراءات.

وأوضح المشرف على فرع الهجرة والجوازات العقيد رمضان حميدو في تصريح لمراسل سانا أن الكوة الجديدة ستسمح للمواطنين بتسديد الرسوم المالية المتعلقة بمعاملات الهجرة والجوازات داخل مبنى الفرع مباشرةً، دون الحاجة للتوجه إلى فرع البنك المركزي، وأكد أن هذه الخطوة تسهم بشكل كبير في تسريع الإجراءات وتخفيف الازدحام على المواطنين.

وكشف حميدو عن وجود تنسيق مع مديرية الأحوال المدنية في حماة، للعمل على وضع كوة تابعة للأحوال المدنية أيضاً داخل مبنى فرع الهجرة والجوازات، لتخفيف الأعباء عن المواطنين الذين يحتاجون إلى خدمات الجهتين معاً، وأضاف: “تم رفع اقتراح لإدارة الهجرة والجوازات المركزية لتفعيل مكتب في منطقة السلمية، وذلك استجابةً للطلبات الملحة من أهالي المنطقة الشرقية في المحافظة”.

يُذكر أن فروع الهجرة والجوازات في المحافظات بدأت بتطبيق قرار تخفيض رسوم جوازات السفر الصادر في الـ 26 من حزيران الماضي، حيث حُدد رسم منح أو تجديد جواز السفر بمبلغ 1.600.000 ليرة بدلاً من مليوني ليرة سورية.