مديرية الآثار: ضرورة إشراك المجتمع المحلي بحماية المواقع الأثرية في سوريا

دمشق-سانا

بحثت المديرية العامة للآثار والمتاحف مع وفد من ممثلي منظمة الهلال الأحمر ومنظمة /cosv/ الإيطالية غير الحكومية، سبل تعزيز التوعية المجتمعية حول أهمية المواقع الأثرية والحفاظ عليها، في إطار الجهود الرامية لزيادة الوعي العام وتعزيز الدور المجتمعي بحماية التراث الثقافي والتاريخي.

وتم الاتفاق خلال اللقاء الذي عُقد بحضور مدير مديرية الآثار الدكتور أنس حج زيدان، على تشكيل فريق عمل مشترك لتنفيذ حملة ميدانية تستهدف أبناء المجتمع المحلي والمنظمات غير الحكومية، بهدف إشراك المجتمع في حماية التراث الثقافي وتوسيع دائرة التوعية حول تلك الأهمية.

وأكد المجتمعون أهمية التعاون المستمر بين المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية في سبيل الحفاظ على تراثنا الثقافي، واعتباره جزءاً لا يتجزأ من هويتنا الحضارية والوطنية، من أجل تعزيز قيم التنوع الثقافي والحفاظ على الإرث الوطني للأجيال القادمة.

يشار إلى أن /cosv/ منظمة إيطالية غير حكومية تعمل في مجال التعاون الدولي، وتركز أنشطتها على البيئة وحقوق الإنسان والحوار بين الثقافات والفنون والتنمية الاقتصادية، من خلال شراكات منتظمة مع منظمات المجتمع المحلي.