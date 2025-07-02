اختطاف ثلاثة مواطنين في السويداء والأمن الداخلي يتابع ملابسات الحادثة

السويداء-سانا

أعلن مصدر في قيادة الأمن الداخلي بمحافظة السويداء تلقيه بلاغاً مساء الثلاثاء1-7-2025 باختطاف ثلاثة مواطنين في مدينة السويداء، من قبل مجموعة مسلحة.

وأوضح المصدر في تصريح لـ سانا أن المجموعة طالبت أهالي المختطفين بالإفراج عن موقوف محتجز في مركز شرطة جرمانا بريف دمشق.

وأشار المصدر إلى أن فرع المباحث الجنائية فتح محضراً بالقضية ويتابع ملابساتها، وتم إغلاق طريق دمشق السويداء مؤقتاً حرصاً على سلامة المواطنين، مؤكداً التزام الجهات المختصة بتحمل مسؤولياتها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحفظ أمن المواطنين وضمان استقرار المحافظة.

ووفق المصدر تندرج الحادثة ضمن سلسلة من الحوادث المشابهة التي تشهدها محافظة السويداء، نتيجة انتشار مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، ورفض الانخراط في مؤسسات الدولة وضبط السلاح تحت إشراف وزارتي الداخلية والدفاع.