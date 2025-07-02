بهدف نشر الوعي البيئي افتتاح نادي لليافعين بحمص

حمص-سانا

يسهم النادي البيئي لليافعين” إيكو ستار” الذي افتتحته مديرية الثقافة بحمص برفع الوعي البيئي لدى الأطفال ليكون سلوكاً يومياً لديهم في المنزل والمدرسة والمرافق العامة.

وجاء افتتاح النادي يوم أمس ضمن برنامج الأنشطة الصيفية التي تنظمها المديرية للأطفال واليافعين خلال العطلة الصيفية، حيث تسعى المديرية إلى ترسيخ مفاهيم الوعي البيئي والمسؤولية المجتمعية لدى الجيل الصاعد، ويستقبل النادي الأطفال بأعمار تتراوح بين 13 و15 عاماً، ويقدم لهم أنشطة تعليمية وتطوعية وعملية، تُمكّنهم من المساهمة في حماية البيئة المحلية، وتنمية حس الانتماء والمبادرة لديهم.

وفي تصريح لمراسلة سانا، قال مدير مشروع إيكو ستار باسل صوفان: إن النادي يتضمن 12 جلسة، بهدف رفع الوعي البيئي عند المشاركين وبناء فريق مؤهل لتنفيذ نشاطات بيئية متميزة، وهو قادر على التخطيط والتفاعل للقيام بمبادرة بيئية تنفذ على أرض الواقع.

وأضاف: إن النادي سيركز على قضايا مهمة، مثل ارتفاع نسبة التلوث، وزيادة الاحتباس الحراري وأثره على البيئة، وغيرها من المواضيع المهمة.

وعبر عدد من المشاركين من الأطفال واليافعين عن حماسهم، حيث أشارت المشاركة ميار العويل إلى أن النادي يلعب دوراً مهماً في تعليم كيفية الحفاظ على البيئة والنظافة، ويعطي معلومات ضرورية عن مفاهيم بيئة جديدة بالنسبة للمشاركين.

وبينت المشاركة زين الشام صنوفي أهمية نقل هذه المعلومات المهمة إلى المجتمع المحيط بنا، والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة بكل الطرق المتاحة.