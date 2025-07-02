إطلاق أول نموذج ذكاء اصطناعي لتوليد الطاقة في العالم

بكين-سانا

أعلنت شركة الصين لاستثمار الطاقة عن إطلاقها أول نموذج ذكاء اصطناعي ضخم مصمم خصيصاً لصناعة توليد الطاقة في العالم.

ونقلت وكالة شينخوا عن الشركة قولها: “إن هذا النموذج يعمل على مستوى مئة مليار بارامتر، يهدف إلى دعم نظام اتخاذ القرار الذكي عبر سلسلة توليد الطاقة بأكملها، بدءاً من الجوانب المتعلقة بالسلامة وحماية البيئة إلى تجارة الطاقة وجدولة الإنتاج وصيانة المعدات”.

وأشارت الشركة إلى أن الهدف هو تحقيق ترقيات ذكية شاملة عبر جميع سيناريوهات قطاع الطاقة، ودفع قطاع الطاقة في الصين نحو المزيد من التحول الذكي والرقمنة.

ويعزز النموذج في مجال تجارة الطاقة عملية اتخاذ القرار الفوري في السوق من خلال التنبؤ بدقة بالتغيرات المناخية، والتنبؤ بالمخاطر المائية، وتحليل ظروف السوق، مشيرة إلى أن النموذج حسّن بشكل كبير من دقة بيانات الطقس، مثل توقعات سرعة الرياح.

أما في مجال صيانة المعدات، فيدعم الانتقال من الصيانة التقليدية التفاعلية إلى أساليب أكثر استباقية وفقاً لحالة المعدات، بينما يوفر في مجال السلامة وحماية البيئة أدوات تقنية متطورة لرصد دورة حياة المعدات، إلى جانب تحسين مراقبة العمليات وضمان مستويات أعلى من الأمان.