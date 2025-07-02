تجارة الأردن: منتدى تقني أردني سوري بدمشق قريباً

عمان-سانا

كشف رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان، خليل الحاج توفيق، عن قرب انعقاد منتدى تقني أردني سوري في دمشق، معتبراً أن استقرار سوريا مصلحة أردنية.

وفي حديث لقناة “المملكة” التلفزيونية الأردنية، رجح الحاج توفيق انعقاد المنتدى خلال الشهر الجاري، وقال: “مرحلة إعادة البناء الآن بدأت بعد رفع العقوبات”.

وأشار إلى أن رفع العقوبات الأميركية عن سوريا بداية مرحلة بناء سوريا الجديدة، لافتاً إلى أن استقرار سوريا مصلحة أردنية، وأن الأردن يمكنه الاستفادة من إعادة إعمار سوريا.

الحاج توفيق لفت، بهذا الصدد، إلى أن الأردن يتمتع بـ “قدرات هائلة” في قطاع تكنولوجيا المعلومات ولديه القدرة على مساعدة سوريا بهذا الجانب، وغيره من ملفات مرتبطة بإعادة الاعمار.

ودعا الحاج توفيق الدول العربية للوقوف إلى جانب سوريا، لأنها “بحاجة كل شيء من إعادة إعمار وغيرها”، وقال: إن الغرف التجارية الأردنية بخبراتها وخدماتها، جاهزة للمساهمة في إعادة إعمار سوريا، وخاصة في قطاعات البناء وتكنولوجيا المعلومات والتعليم.

على خط مواز، أكد الحاج توفيق أنه، إضافة إلى المنتدى التقني المذكور، يجري التحضير حالياً لعقد منتدى اقتصادي أردني سوري في دمشق أيضاً.

وكان وفد اقتصادي أردني يمثل القطاع التجاري والخدمي، زار سوريا في أيار الماضي، وأجرى مباحثات في دمشق حول مستقبل علاقات البلدين الاقتصادية وبما يخدم مصالحهما المشتركة.

وفي العشرين من أيار الماضي أيضاً، وقع وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في دمشق مذكرة تفاهم لإحداث مجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن، بهدف تعزيز التعاون في المياه والطاقة والاقتصاد والنقل، ودعم إعادة بناء سوريا عبر خريطة طريق طموحة.