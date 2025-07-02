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دورة تدريبية لرفع أداء الأدلاء السياحيين في سوريا

2025-07-02

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي في وزارة السياحة السورية عن إقامة دورة تدريبية للأدلاء السياحيين المرخصين وفق أحكام القانون 29، وذلك بالتعاون مع اتحاد غرف السياحة بدمشق.

وتهدف الدورة إلى رفع مستوى أداء الأدلاء وإطلاعهم على التقنيات الحديثة في مجال عملهم، إضافةً إلى تعريفهم بالقوانين والأنظمة والقرارات الصادرة عن الوزارة والجهات العامة المعنية.

وذكرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية في تلغرام أن الدورة تستمر ثلاثة أيام تبدأ في الـ 21 من آب المقبل ولغاية الـ 23، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، في الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي في دمشق.

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