شركة أناضولو جيت التركية تدشّن أولى رحلاتها إلى دمشق

إسطنبول-سانا

أطلقت شركة “أناضولو جيت” التركية، اليوم، أولى رحلاتها المباشرة من مطار صبيحة الدولي بإسطنبول إلى دمشق.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن مراسم خاصة أُقيمت في المطار لهذه المناسبة قبيل انطلاق الرحلة الأولى، حضرها المدير الإداري لمطار صبيحة، خليل أوشار، والمدير العام للطيران المدني التركي، كمال يوكسل، ومدير هيئة مطار صبيحة، فاروق كاجير، بالإضافة إلى المدير العام لشركة أناضولو جيت، كرم صارپ.

وبعد انتهاء المراسم، أقلعت الطائرة متجهةً إلى دمشق، لتدشّن بذلك أولى رحلات الشركة إلى العاصمة السورية.