وزارة السياحة توقع مذكرة تفاهم لدعم الحرفيين السوريين

دمشق-سانا

وقّعت وزارة السياحة السورية اليوم، مع منصة (هدهد)، مذكرة تفاهم لدعم الحرفيين، وذلك في سياق رؤيتها للقطاع السياحي كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتهدف المذكرة إلى دعم الحرفيين السوريين من خلال منصة إلكترونية دولية تتيح لهم عرض وتسويق منتجاتهم داخل وخارج سوريا، وزيادة دخلهم، وتُسهم في خفض التكاليف التشغيلية على الشركات الناشئة، إلى جانب تسهيل عمليات الشراء بمرونة وشفافية بين المنتجين والمشترين.

مثّل وزارة السياحة في توقيع المذكرة معاون الوزير فرج القشقوش، وعن منصة (هدهد) المدير الإداري خالد صكر.

ومنصّة (هدهد)، منصة سوريّة رقميّة مُخصّصة لتصدير المنتجات ‏المحلية إلى الأسواق الخارجية، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز ‏الحضور الرّقمي للمنتجات السورية على المستوى العالمي، من خلال بوّابة ‏إلكترونية مُتكاملة تربط المنتج السوري بالمستورد الخارجي مباشرة، وجرى إطلاقها في شهر أيار الفائت، على هامش مؤتمر “نهضة تك” الذي نظمته الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات.