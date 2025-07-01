درعا… دراسة لإزالة الألغام في بصرى بدعم سويسري

درعا-سانا

زار وفد من خبراء المنظمة السويسرية لإزالة الألغام (FSD) مدينة بصرى الشام في ريف درعا الشرقي اليوم، للاطلاع على واقع المناطق المتضررة من مخلفات الحرب والألغام في المنطقة.

وأوضح رئيس مجلس المدينة عبد الله المقداد في تصريح لمراسل سانا أن الزيارة تأتي في إطار دراسة ميدانية لتقييم إمكانية التدخل المستقبلي لإزالة الألغام ومخلفات الحرب، بما يسهم في تعزيز السلامة العامة وحماية أرواح المدنيين، وخاصة في المناطق السكنية والزراعية المتضررة.

وأكد المقداد أهمية الزيارة، واستعداد المجلس للتعاون الكامل مع المنظمة وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح جهود الإزالة والتطهير.

ولا تزال الألغام التي زرعها النظام البائد ومخلفات الحرب تشكّل تهديداً خطيراً طويل الأمد على حياة ‏المدنيين في عموم سوريا، وتعيق عودة الحياة إلى طبيعتها، وتُقوّض سبل العيش، حيث تتضافر الجهود المحلية بالتعاون مع أطراف دولية لإزالتها وتطهير المناطق منها.