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الإدارة المحلية تبحث مع الهجرة الدولية دعم البلديات في سوريا

2025-07-01

دمشق-سانا

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس محمد عنجراني مع وفد من المنظمة الدولية للهجرة برئاسة محمد عبد يكير آليات دعم البلديات، وتعزيز الخدمات في سوريا.

وتناول الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة بدمشق، سبل تعزيز التعاون المشترك لتحسين الاستجابة الإنسانية، وتطوير الخدمات المقدّمة للمجتمعات المحلية في سوريا.

وتأسست المنظمة الدولية للهجرة عام 1951، وتعمل منذ ذلك الحين مع مجموعة واسعة من الشركاء من الحكومات والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتركز على ضمان أن تكون هجرة الناس مراعية للجوانب الإنسانية بما يعود بالنفع على الجميع، وتتواجد المنظمة حالياً في أكثر من 100 دولة.

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