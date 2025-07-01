إخماد 90 بالمئة من الحرائق المندلعة في ريف اللاذقية

اللاذقية-سانا

أخمدت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري أكثر من 90 بالمئة من الحرائق المندلعة في أحراج بلدة الريحانية بجبل التركمان وكنسبا وقنجرة والدغمشلية بريف اللاذقية بعد ساعات طويلة من العمل.

مدير الدفاع المدني في الساحل عبد الكافي كيال أكد في تصريح لمراسلة سانا، أن فرق الإطفاء لاتزال حتى الآن تتوزع في أماكن انتشار الحرائق البالغة 32 حريقاً، أغلبها في أحراج ريف محافظة اللاذقية، وجزء منها في محافظة طرطوس، وتتابع وتراقب لمنع امتدادها أو اشتعال بؤر جديدة، وبالتوازي يتم العمل على فتح طرقات جديدة في أماكن انتشار النيران، لتأمين وصول الآليات إلى البؤر التي ماتزال مشتعلة، وعزلها عن بعضها.

وأشار كيال إلى أن فرق الإطفاء واجهت صعوبات كبيرة أثناء عمليات الإخماد، أخطرها انفجار الذخائر من مخلفات الحرب، وارتفاع درجات الحرارة، والتضاريس الجبلية الصعبة، إلا أن فرق الإطفاء استطاعت بعد عمل شاق، منع امتداد النيران إلى مساحات جديدة والمناطق السكنية، وقامت بتبريد بعض البؤر التي أخمدت لعدم تجددها.

وأكد كيال أن فرق الإطفاء ماتزال تعمل حتى الآن على إخماد وتبريد الحرائق الأخرى، نظراً لخلو تلك المناطق من الطرقات لكونها في مناطق جبلية وعرة، وتفتقد إلى خطوط النار التي تعزل المناطق عن بعضها، مشدداً على ضرورة عدم إشعال الحرائق في الغابات والمناطق الحراجية للحيلولة دون تمددها.

وتشهد محافظتا اللاذقية وطرطوس منذ يوم أمس نشوب حرائق بشكل متزامن في مواقع متفرقة، أبرزها في أحراج مشقيتا، ووادي باصور في كنسبا، وقرى كيمين وجناتا، وسط محاولات جبارة تبذلها فرق الإطفاء لاحتواء النيران ومنع امتدادها.