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المجد والحرية يبلغان مصاف أندية الدوري السوري الممتاز

2025-07-01

دمشق-سانا

تأهل فريقا المجد والحرية إلى مصاف أندية الدوري السوري الممتاز للرجال بكرة القدم، وذلك في ختام منافسات التجمع النهائي لأندية الدرجة الأولى للمجموعتين الجنوبية والشمالية.

تأهل فريق المجد جاء بعد تصدره ترتيب المجموعة الجنوبية برصيد 7 نقاط بعد فوزه على فريق الساحل بهدف دون رد، وعلى فريق دوما بهدفين مقابل هدف واحد، وتعادله في الجولة الأخيرة مع فريق الكسوة سلباً دون أهداف، ليتصدر ترتيب المجموعة، ويضمن مقعده مع فرق الدوري الممتاز في الموسم المقبل.

وجاء تأهل فريق الحرية بعد تصدره ترتيب المجموعة الشمالية برصيد كامل من النقاط بفوزه في جميع مبارياته، التي افتتحها بالفوز على خطاب بهدف دون مقابل، ثم تغلب على شرطة حلب بهدفين نظيفين، وفي الجولة الختامية حقق الفوز على فريق الجهاد بسداسية نظيفة، ليجمع تسع نقاط في صدارة المجموعة الشمالية ويحجز مقعده في الدوري الممتاز.

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