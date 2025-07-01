وزيرا خارجية مصر وعُمان يؤكدان دعمهما وحدة سوريا واستقرارها

القاهرة-سانا

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره العماني بدر البوسعيدي دعم بلديهما وحدة سوريا وسلامة أراضيها بما يحفظ استقراها وسيادتها، ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية.

وقال عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة المصرية القاهرة اليوم: لقد تحدثنا عن الأوضاع في المنطقة وسوريا واتفقت رؤانا على استمرار تكثيف التنسيق والتشاور فيما بيننا للتصدي لما تواجهه المنطقة من تحديات خطيرة، مشيراً إلى أهمية التنسيق المشترك بين الدول العربية.

بدوره، أوضح البوسعيدي أن المشاورات بين البلدين أكدت ضرورة احترام سيادة ووحدة الأراضي السورية مع رفض كل التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لجميع الدول العربية.

وأجرى البوسعيدي اليوم زيارة رسمية إلى القاهرة لبحث العلاقات الثنائية وتعزيزها ومناقشة التحديات التي تواجه المنطقة العربية.