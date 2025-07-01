الخارجية التركية: رفع جزء كبير من العقوبات الأمريكية عن سوريا تطور إيجابي

أنقرة-سانا

أكدت وزارة الخارجية التركية اليوم أن رفع جزء كبير من العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا يشكل تطوراً إيجابياً.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي ترحيب الوزارة في منشور له عبر منصة “X” بـ”الإرادة القوية” لحكومة الولايات المتحدة من أجل تطبيع العلاقات مع سوريا.

وشدد كتشالي على أن تركيا تواصل مساهمتها في إعادة إعمار سوريا من خلال القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمس أمراً تنفيذياً يقضي بإنهاء برنامج العقوبات المفروض على سوريا.

في حين أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن الأمر التنفيذي لترامب يسهم في منح سوريا فرصةً لإعادة بناء علاقاتها مع التجارة العالمية وبناء الثقة الدولية.