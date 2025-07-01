الصحة تدعم جهود الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا

دمشق-سانا

بحث وزير الصحة الدكتور مصعب العلي، مع رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين في سورياالدكتور محمد رضا جلخي، سبل تعزيز التعاون المشترك في ملف المفقودين.

وناقش الجانبان، خلال اجتماع عقد اليوم في مبنى الوزارة، آلية دعم الجهود الرامية إلى الكشف عن مصير المفقودين، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات ذات الصلة.

وأكد الجانبان ضرورة تعزيز التعاون بين الوزارة والهيئة، ولا سيما في مجالي الطب الشرعي والصحة النفسية، لما لهما من دور محوري في هذا الملف الإنساني، وتعيين منسق من وزارة الصحة ليمثلها رسمياً بهدف ضمان التنسيق الفعّال وتبادل الخبرات.

بدوره أكد الوزير العلي دعم الوزارة الكامل لعمل الهيئة الوطنية، مشدداً على أهمية ملف المفقودين في تحقيق السلم الأهلي وترسيخ الاستقرار المجتمعي، وضرورة التعاون بين جميع الجهات ذات الصلة لمعالجة هذا الملف بجدية ومسؤولية.