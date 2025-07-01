رضوض الكبد في محاضرة بمشفى حمص الجامعي

حمص-سانا

ضمن مبادرة تعافي حمص، أقام مشفى حمص الجامعي بالتعاون مع منظمة “ميدغلوبال” ونقابة الأطباء محاضرة علمية اليوم، بعنوان رضوض الكبد للطبيب الزائر من الولايات المتحدة الأميركية، الدكتور عماد الكيشي، استهدفت أطباء الجراحة العامة والداخلية المقيمين.

وركز المحاضر على أساليب التعامل مع إصابات الكبد في مختلف الأعمار والحالات، وخاصة في وجود أذيات مرافقة، واستعرض طرق السيطرة على النزوف الكبدية، والتعامل الجراحي ضمن الإمكانيات المتاحة، إضافة إلى تسليط الضوء على قدرة الكبد على التجدد والتعافي بعد الإصابة.

وبين الكيشي أن 85 بالمئة من رضوض الكبد تعالج بشكل غير جراحي في حال عدم وجود أذية متقدمة، مؤكداً أهمية دراسة الحالة العامة للمريض قبل البدء باتخاذ الإجراءات الطبية، والتمكن من قراءة الصور الشعاعية لتشريح الكبد.

وفي تصريح لمراسلة سانا، بينت منسقة منظمة “ميدغلوبال” في حمص حلا كسيبي، أن المنظمة تعمل على دعم القطاع الصحي من خلال التدريب والتأهيل المستمر للكوادر الطبية، وتشجيع الأطباء المغتربين على مشاركة خبراتهم عبر ندوات علمية ومحاضرات نظرية وعملية تقام بشكل دوري.

وتسهم المنظمة أيضاً حسب كسيبي في تأمين تجهيزات للمشافي والأجهزة الطبية الحديثة، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الواقع الصحي في المناطق المتعافية.