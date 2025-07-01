مباراة منتظرة بين ريال مدريد ويوفنتوس في مونديال الأندية

واشنطن-سانا

يترقب عشاق المستديرة مباراة ريال مدريد الإسباني مع يوفنتوس الإيطالي مساء اليوم في دور ال 16 لكأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتصدر الريال المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط، بعد التعادل مع الهلال السعودي 1/1 والفوز على باتشوكا المكسيكي 3/1 وعلى سالزبورغ النمساوي 3/صفر.

وجاء يوفنتوس ثاني المجموعة السابعة بعد الفوز على العين الإماراتي 5/صفر وعلى الوداد المغربي 4/1، والخسارة أمام السيتي الإنكليزي 2/5.

وعند الرابعة فجراً يلتقي دورتموند الألماني مع مونتيري المكسيكي، وكلاهما لم يخسر في دور المجموعات، فتصدر دورتموند المجموعة السادسة، بينما جاء مونتيري ثاني المجموعة الخامسة.

يشار إلى أنه تأهل إلى ربع نهائي مونديال الأندية حتى الآن الهلال السعودي وبايرن ميونيخ الألماني وبالميراس وفلوميننسي البرازيليان وتشيلسي الإنكليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، بانتظار المتأهلين من مباراتي ريال مدريد ويوفنتوس، وبوروسيا دورتموند ومونتيري.