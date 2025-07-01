مبادرة مجتمعية لتأهيل مقاعد مدرسة المتفوقين الأولى بحمص

حمص-سانا

أنهت منظمة يداً بيد للإغاثة والتنمية بالمشاركة مع فريق الميتم الإسلامي اليوم صيانة وتأهيل المقاعد في مدرسة المتفوقين الأولى بحمص، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية.

وأوضح مدير المنظمة فادي سحلول في تصريح للصحفيين، أن المنظمة تعنى بالقطاعين التعليمي والصحي لمساعدة المهجرين العائدين إلى بيوتهم، والمساهمة بتحقيق الاستقرار المجتمعي، مشيراً الى أن المنظمة تضم 1200 موظف ما بين سوريا وتركيا، إلى جانب نحو 200 متطوع.

وأشار إلى أن المنظمة تتطلع إلى تأهيل المزيد من البنى التحتية في مدارس حمص، لتوفير البيئة التعليمية المناسبة للطلاب مع افتتاح العام الدراسي الجديد وفي الدورات الصيفية، إضافة إلى تأهيل بعض المشافي بالمدينة أيضاً.

مدير مدرسة المتفوقين الأولى بحمص محمد السلامة، أشار إلى أن أعمال التأهيل شملت 300 مقعد تم تأهيلها على ثلاث دفعات من قبل المتطوعين من المنظمة وفريق الميتم الإسلامي، موضحاً أن المدرسة ضمت خلال العام الدراسي الفائت أكثر من 600 طالب وطالبة.

فرح ألفا، وعبد الرحمن السباعي، ورياض حبوب، من المتطوعين في المنظمة، لفتوا إلى أهمية مثل هذه المبادرات في دعم العملية التربوية، وتأمين بيئة مريحة للطلبة، فيما أشار إسماعيل جرمشلي من فريق الميتم الإسلامي، إلى مساهمة الفريق منذ العام 2012 بتنفيذ مبادرات مجتمعية وخدمية في مراكز أمان التابعة لجمعية عون للإغاثة والتنمية بحمص في كل من القريتين وكفرلاها وتلبيسة والوعر.

وتأسست منظمة “يداً بيد” عام 2011 في المملكة المتحدة، بمبادرة من مغتربين سوريين، وكانت بدايتها في تركيا عام 2013، ونفذت مشاريع نوعية نابعة من احتياجات السوريين، في مجالات الصحة والتعليم والبيئة والحماية والمأوى والأمن الغذائي وسبل العيش.