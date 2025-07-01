فتح طرقات وترحيل أنقاض وتنظيف شوارع في مدينة درعا

درعا-سانا

يواصل مجلس مدينة درعا، بالتعاون مع مديرية الخدمات الفنية، تنفيذ سلسلة من الأعمال الخدمية، شملت فتح الطرقات وترحيل الأنقاض وتنظيف الشوارع، في عدد من المحاور الحيوية داخل المدينة، أبرزها ساحة بصرى وسوق سويدان وتفريعات طريق الأردن شرق جامع بلال في حي المنشية بدرعا البلد، في إطار خطة شاملة لإعادة تأهيل البنى التحتية، وتحسين الواقع الخدمي.

وأوضح رئيس مجلس المدينة المهندس محمد عياش في تصريح لمراسلة سانا، أن الأعمال المنفذة تضمنت إزالة المخلفات المتراكمة، ورفع الأنقاض، وردم الحفر، باستخدام آليات قدمتها مديرية الخدمات الفنية، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج عمل تدريجي لإعادة تأهيل الشوارع الرئيسية والفرعية، وتسهيل حركة المرور للمواطنين والمركبات.

وأشار عياش إلى أن تفريعات طريق الأردن شرق جامع بلال، كانت مغلقة كلياً خلال سنوات الحرب، نتيجة تراكم الأنقاض والدمار الذي خلفه النظام البائد، ما جعلها أشبه بممرات موحلة تعيق حركة الأهالي، وتمنع وصول الخدمات، فيما أصبحت اليوم الشوارع سالكة ومهيأة لعبور السيارات والمشاة، بفضل إزالة العوائق وتنظيم الأرصفة ومجاري التصريف.

وبين عياش أن أعمال التأهيل مستمرة، لتشمل الساحات والأسواق العامة، بهدف تنشيط الحركة التجارية وتحسين المشهد البصري والبيئي، مبيناً أن جميع هذه الجهود تنفذ بتعاون وثيق بين المؤسسات الخدمية، والمجتمع المحلي.

وتشهد مدينة درعا، تحولاً متسارعاً في مختلف القطاعات الخدمية بعد سنوات من التهميش والتخريب، حيث تعود ملامحها الحضارية إلى الظهور تدريجياً، عبر خطوات عملية تنفذها كفاءات وطنية بإمكانات ذاتية، لتفتح شرايين الحياة من جديد في قلب المدينة.