مشروع مياه المجدل الحيوي في ريف حماة يدخل مرحلة التشغيل الكامل

حماة-سانا

دخل مشروع مياه قرية المجدل الحيوي في ريف محافظة حماة، مرحلة التشغيل الكامل بعد عملية تأهيل وترميم شاملة، بتمويل ودعم من منظمة العون الكنسي النرويجي “NCA”، ليخدم نحو 6000 شخص من أهالي القرية والمناطق المحيطة.

وبين رئيس وحدة مياه محردة بريف حماة المهندس أحمد اسماعيل في تصريح لمراسل سانا، أن السعة التشغيلية للمشروع تبلغ 300 متر مكعب من المياه يومياً، بعدد ساعات ضخ تصل إلى7 ساعات متواصلة، ما يضمن توفيراً مستقراً لمياه الشرب لآلاف المواطنين المستفيدين.

وأوضح إسماعيل أن أعمال التأهيل شملت التحول للطاقة النظيفة، حيث تم تركيب منظومة طاقة شمسية متطورة، تضم 90 لوحاً شمسياً لتشغيل مضخات المياه الرئيسية، مع لوحة إنفرتر لتحويل التيار، إضافة إلى تركيب منظومة طاقة شمسية منفصلة للخدمات، وهي عبارة عن لوحين شمسيين، وإنفرتر وبطارية أنبوبية، لتشغيل إضاءة الموقع وجهاز التعقيم، ما يضمن جودة المياه ويقلل التكاليف التشغيلية، والانبعاثات الكربونية.

وأشار إسماعيل إلى أن الجهود تتواصل لتوسعة نطاق الخدمة، والتحول إلى الطاقة المستدامة، حيث يجري التنسيق مع المنظمات الشريكة لتزويد قرى الزكاة، والحماميات، والأربعين، والزلاقيات بمنظومات طاقة شمسية، وقريباً سيتم استلام مشروع مياه حيوي في مدينة كفرزيتا وهو بئر الخربة.

وفيما يتعلق بتركيب منظومات طاقة شمسية، لفت إسماعيل إلى أنه سيتم قريباً، الشروع بتركيب منظومتي طاقة شمسية لبئري اللطامنة شمالي، والجديدة، بالتعاون مع المجلس الدنماركي للاجئين “DRC”.