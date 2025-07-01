صحة حماة تبحث مع المنظمات العاملة بالمجال الصحي تعزيز التنسيق معها

حماة-سانا

بحث مدير صحة حماة الدكتور نزيه الغاوي، مع الدكتورة ناديا جمالي ممثلة منظمة الصحة العالمية، ومنسق صندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتور حيدر عزو، وممثلي المنظمات العاملة في المجال الصحي، تعزيز التنسيق بين الجهات الصحية والإنسانية، للارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ولا سيما العائدين إلى مناطقهم في ريف محافظة حماة.

وناقش المجتمعون خلال اللقاء، واقع العمل الصحي في محافظة حماة، مع استعراض خارطة الخدمات الصحية والعلاجية المتوفرة، إلى جانب بحث سبل إعادة توزيع الموارد وأماكن تقديم الخدمات والدعم الصحي، بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية وخاصة في المناطق المستهدفة التي تشهد عودة الأهالي إليها بكثافة.

حضر الاجتماع، معاون مدير الصحة الدكتور عبد الحليم مراد.